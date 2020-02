Panchina d’Oro, vince Gasperini: «Premio per tutta Bergamo» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Panchina d’Oro, vince Gasperini. Le parole del tecnico dell’Atalanta: «È un orgoglio, condivido il Premio con la società» Gian Piero Gasperini ha vinto la Panchina d’Oro come miglior allenatore dell’anno. Il commento dell’attuale tecnico dell’Atalanta: «È un orgoglio, un Premio così prestigioso non posso non condividerlo con staff e giocatori, col presidente Percassi. È frutto del lavoro di tutta Bergamo». «Si tratta di un Premio che va condiviso con tutti. Voglio fare una dedica agli allenatori: è una professione difficile, ci sono tensioni, dormiamo poco la domenica sia quando perdiamo che quando vinciamo. Però siamo privilegiati e queste sono grandi soddisfazioni», ha concluso Gasperini. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AAlciato : +++Panchina d’oro a Gian Piero Gasperini dell’@Atalanta_BC @SkySport - AAlciato : Panchina d’oro: premio speciale - per i messaggi positivi - a Sinisa Mihajlovic del @BfcOfficialPage - Andersinho_ITA : Gian Piero #Gasperini ha vinto la panchina d'oro 2018-2019 per la #SerieA. Gasperini ha vinto grazie alle votazioni… -