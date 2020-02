Meteo: TERMOMETRI dal CALDO al FREDDO, anche 20 gradi in meno (Di lunedì 3 febbraio 2020) E' un inverno davvero anomalo quello che stiamo vivendo sia dal punto di vista Meteo ma anche da quello termico. Mancano le piogge, le nevicate e le temperature continuano a rimanere troppo miti per la stagione. Oggi ad esempio faremo il pieno di CALDO su molte regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori. Un respiro CALDO in risalita dal nord Africa porterà su queste regioni valori termici diurni anche superiori ai 20°C con picchi addirittura prossimi ai 25°C su alcuni tratti interni della Sicilia. Ma un CALDO fuori stagione avvolgerà anche molte zone del Centro. A Roma e Firenze ad esempio, la colonnina di mercurio riuscirà a salire fino a 17-18°C. Al Nord l'aumento delle temperature si avvertirà soprattutto sui monti in quanto su molti tratti della Val Padana il mix tra nebbie e nubi basse manterrà un contesto più grigio e ovviamente più rigido. Da domani invece, ... meteogiornale

meteo_toscana : TERMOMETRI FINO A 17/18°C POI DRASTICO CAMBIO DI ROTTA - FerroAlessandro : Dalla #primavera all'#inverno in poche ore, termometri giù fino a 15 gradi dal 5 #febbraio. #meteo #IlGiornale ?… - MeteoInDiretta : Primo weekend di Febbraio con condizioni tutt'altro che invernali. Rimonta l'anticiclone, ma ci sono flussi pertur… -