Manchester, un cartellone pubblicitario per cercare la fidanzata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Che cosa ci fa la foto di un ragazzo comune, in camicia e jeans, sdraiato su un fianco, con gli occhiali da sole, e la scritta: «Date Mark», su un grande cartellone pubblicitario, lungo le strade di Manchester? Semplice: serve ad aiutare Mark Rofe, il protagonista della singolare trovata, a cercare l’amore. Stufo delle solite app per gli appuntamenti, il trentenne ha deciso di pagare 425 sterline (500 euro) per comparire su un’enorme insegna pubblicitaria (alta 3 metri e larga 6), collocata lungo una via trafficata. E, in un certo senso, l’idea sembra funzionare: «Mi hanno già contattato più di 1000 persone», ha spiegato alla Bbc. «Purtroppo la metà sono uomini, ma sono comunque molto lusingato». Rofe, che è single da un anno, ha pensato a un cartellone per distinguersi dalla massa. «Come ogni buona idea, anche questa è arrivata dal pub», ha raccontato. «Stavo parlando con un amico, a ... vanityfair

