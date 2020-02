La prova della Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ford Puma, la piccola coupé uscita dagli stabilimenti tedeschi alla fine degli anni ’90, si è trasformata in un crossover. Il passo più lungo e l’altezza da terra le conferiscono proporzioni da suv. Ma a dominare è sempre il carattere sportivo trasmesso dai cerchi in lega da 19 pollici, dalla pedaliera in alluminio e dallo spoiler dell’allestimento ST-Line. La linea del tetto –in cristallo– si fa bassa e inclinata regalando alla vettura una silhouette immediatamente riconoscibile. Il cambio manuale a 6 rapporti regala una brillante esperienza di guida. Ford Puma è un crossover scattante e grintoso. Il merito va alla tecnologia EcoBoost Hybrid che migliora il motore a benzina da 1 litro. Il piccolo 3 cilindri –da 125 o 155 cavalli– infatti –oltre all’intervento del turbo compressore– è costantemente aiutato dallo starter/generetor elettrico che gli fornisce più coppia in fase di ... wired

ricpuglisi : Ecco la prova fotografica della vera aspirazione della Lega: imitare gli inglesi ed uscire dall'Unione Europea - redazioneiene : LO SPECIALE SU CHICO FORTI: LA PROVA CHIAVE In questa quarta parte il nostro @gastonzama ci racconta dell’acquisto… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Lecce ci prova per #JuanJesus della #Roma -