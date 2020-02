La folle giustificazione dell'autista Sy: "Volevo protestare contro Salvini" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luca Sablone La versione del conducente: "Un gesto dimostrativo contro i decreti Sicurezza". La replica della Lega: "I giudici non si facciano impressionare e gli diano il massimo della pena" "Io non potevo far finta di niente, mentre la gente muore a due passi da noi, è un massacro. Dopo il decreto Salvini sicurezza bis, ho pensato bisogna fare un gesto dimostrativo come protesta, ho pensato di sequestrare il pullman". Questa la folle giustificazione fornita da Ousseynou Sy, l'autista di origine senegalese che lo scorso 20 marzo ha dirottato e incendiato un bus con a bordo 51 studenti di Crema e tre accompagnatori. Nel corso del processo di primo grado a Milano, il conducente ha spiegato: "Anche se ho fatto un messaggio stupido, mettendo la vita delle persone in pericolo, io ho fatto qualcosa". L'uomo ha dunque rivendicato orgogliosamente quanto fatto poiché, a suo ... ilgiornale

Ds_Valigetta : @lamarcadomenico @officialmaz Fifa ha offuscato la mente di una marea di ragazzini già alla deriva. Credono che il… - _DAGOSPIA_ : AMMAZZA LA MOGLIE MASSACRANDOLA DI CALCI E PUGNI PER 3GIORNI – LA FOLLE GIUSTIFICAZIONE -