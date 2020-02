Italia Viva nomina i coordinatori in Campania: renziani con o contro De Luca alle Regionali? (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Napoli città il partito di Matteo Renzi sarà rappresentato dall'ex senatrice Graziella Pagano e dal presidente dell'VIII Municipalità Apostolos Paipais. Presto dovrà essere sciolto il nodo delle regionali: non è, infatti, chiaro con chi si alleerà in Campania Italia Viva, visto che Gennaro Migliore ha già chiesto un passo indietro al governatore in carica. fanpage

