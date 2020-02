Ilary Blasi casual ma di lusso: ecco quanto costano i suoi stivali (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ilary Blasi, la pausa dalla tv sta per finire. Anche se l’ufficialità non c’è ancora, dalle ultime sarà proprio la conduttrice romana e moglie di Francesco Totti a sostituire Alessia Marcuzzi sul palco de L’Isola dei Famosi. La Marcuzzi, e questo è acclarato, non racconterà le vicende dei naufraghi vip in Honduras quest’anno. Dopo tante edizioni, sin dal trasferimento del reality dalla Rai a Mediaset, Alessia lascia “in pieno accordo con Mediaset – riferisce la nota di Cologno Monzese – ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”. “Sono alle porte per lei – si precisa – nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)”. E mentre già si mormora una sua conduzione del prossimo Summer Festival, il nome di Ilary Blasi è quello che ricorre più spesso tra le sue sostitute ... caffeinamagazine

