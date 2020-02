Il Liverpool di Klopp è la squadra perfetta (ma ha un punto debole) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Liverpool ha ottenuto 73 punti sui primi 75 in Premier League. Non è la squadra che tira di più, non ha la miglior produzione offensiva, né statisticamente il pressing migliore. Ma Klopp ha costruito un insieme che vale molto più della somma delle singole parti. Van Dijk, Fabinho, Firmino esaltano una squadra flessibile con un totale dominio del campo. fanpage

