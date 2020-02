I residenti della Cecchignola contro l’arrivo degli italiani dalla Cina: “Chi ci dice che non siano contagiati dal coronavirus?” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, i residenti della Cecchignola contro l’arrivo degli italiani dalla Cina Alla Cecchignola i residenti sono in rivolta per l’arrivo dei circa 60 italiani, che hanno abbandonato la Cina per paura del coronavirus. L’arrivo dei connazionali è previsto per la mattinata di lunedì 3 febbraio. Gli italiani, trasportati a bordo di un Boeing KC-767A dell’Aeronautica, arriveranno all’aeroporto militare di Pratica di Mare, nei pressi di Roma, per poi essere trasportati, in totale sicurezza, presso la cittadella militare della Cecchignola. Qui, infatti, è stata allestita una sorta di area protetta, dove i connazionali vivranno per i prossimi 14 giorni, ovvero per la durata massima di incubazione del coronavirus. Coronavirus: come funziona la quarantena per gli italiani in arrivo da Wuhan Nessuno di loro risulta al momento infetto dal coronavirus, ma la ... tpi

