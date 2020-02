Hideo Kojima rivela con una foto su Twitter alcuni indizi sulla trama del suo prossimo gioco (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ad Hideo Kojima piace stuzzicare la fantasia dei fan; lo aveva già fatto con Death Stranding durante l'intera campagna promozionale e a quanto pare non ha intenzione di mettere da parte questa abitudine con il suo prossimo gioco.Nelle ultime ore il game designer giapponese ha postato una foto su Twitter in cui viene immortalata quella che sembra essere la sua scrivania con il seguente messaggio: "Lavorando su una nuova trama". Nella foto vengono mostrati molti oggetti, tra cui un copricapo di Maleficent e la motocicletta rossa guidata da Kaneda nel film di animazione Akira.Oltre a loro possiamo notare una particolare teschio, l'action figure di Lindsey Wagner (che ha prestato il suo volto per il personaggio di Bridget Strand in Death Stranding) e un coltellino. Difficile mettere assieme i pezzi e far emergere qualcosa che abbia un senso, ma sembrano comunque esserci dei chiari ... eurogamer

Eurogamer_it : La foto di #HideoKojima ci consente di dare uno sguardo ad alcuni indizi sulla trama del suo prossimo gioco. - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Ecco i #concept per alcune CA che non hanno trovato posto in #DeathStranding tra mutanti ed entità terrificanti... #PS4… - PlayStationBit : Ecco i #concept per alcune CA che non hanno trovato posto in #DeathStranding tra mutanti ed entità terrificanti...… -