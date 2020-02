Dopo il divorzio, tra Ue e Regno Unito riparte il confronto muscolare (Di lunedì 3 febbraio 2020) A pochi giorni dal divorzio, tra Ue e Regno Unito prosegue il confronto muscolare. La Borsa di Londra non mostra reazioni significative alla Brexit, mentre si apre ora il grande tema del partenariato fra le due sponde della Manica.“Difenderemo gli interessi dell’Ue, dei suoi stati membri e dei suoi cittadini” dichiara Michel Barnier, capo negoziatore dell’Ue: “Il Regno Unito non potrà piùbeneficiare dei diritti e dei vantaggi economici se il 31 dicembre lascerà il mercato unico e l’unione doganale. Questo è il quadro in cui ci muoviamo” ha sottolineato. La Brexit è stato un “momento molto grave e di grande emozione”, ma anche “di nuova partenza e di nuove relazioni” con Londra, con cui “vogliamo costruire un partenariato”. Siamo “pronti ad offrire un accordo molto ... huffingtonpost

