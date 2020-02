Donne, se a “discriminare” sono i giornaloni di sinistra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Michel Dessì Url redirect: http://blog.ilgiornale.it/dessi/2020/02/03/Donne-se-a-discriminare-sono-i-giornaloni-di-sinistra/Quando a discriminare le Donnesono i giornaloni di sinistra... ilgiornale

AurelioToro : @AugustoTarani @Ciani_Lorenzo @meb Non usate le donne, siete voi che li discriminare. - patriziafloris6 : RT @susy43279731: @stanzaselvaggia ciao selvaggia. le donne hanno una marcia in più!! per questo gli uomini ne hanno paura :)glielo diciamo… - susy43279731 : @stanzaselvaggia ciao selvaggia. le donne hanno una marcia in più!! per questo gli uomini ne hanno paura :)glielo d… -