Danneggia la casa dei vicini e aggredisce con un piccone carabinieri e polizia: arrestato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Il fatto è accaduto in provincia di Ragusa, l'uomo, per un futile motivo, ha litigato con la coppia di vicini Danneggiando il loro appartamento e la macchina, ha utilizzato una mazza di ferro e un piccone, poi si è scagliato contro le forze del'ordine intervenute per fermarlo Litiga con i vicini di casa, Danneggia il loro appartamento e scende giù in strada per mandare in frantumi anche la loro automobile. I carabinieri cercano di fermarlo e aggredisce sia loro che i poliziotti intervenuti per soccorrere i colleghi. Viene arrestato. Si tratta di Gianluca Monachello, 37 anni, ragusano. L'uomo dovrà rispondere per i reati di lesioni personali e Danneggiamento aggravato. Il fatto è accaduto nel fine settimana a Vittoria, in provincia di Ragusa. Monachello si trovava in casa della coppia con la quale già in passato aveva avuto delle discussioni legate a motivi ...

