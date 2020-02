Coronavirus, nata bimba sana da madre infetta: “Una buona notizia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non solo aumento di morti e contagi da Coronavirus, che al 3 febbraio 2020 sono stimati rispettivamente a 362 e a oltre 17.000: dalla Cina è arrivata anche una notizia positiva, ovvero che una madre infetta ha dato alla luce una bimba risultata negativa ai test e quindi sana. Coronavirus: bimba sana da madre infetta L’evento si è verificato il 30 gennaio 2020 in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang. A diffondere la lieta novella è stato un media locale, che sul proprio canale Twitter ha anche postato le foto della piccola circondata dal personale medico. Ha altresì aggiunto che entrambe si trovano in condizioni stabili e che sono in quarantena. A dare maggiori informazioni è stata Na Hui, vicepresidente della struttura ospedaliera, che lunedì 3 febbraio 2020 ha tenuto una conferenza stampa. Ha spiegato che la donna era incinta di 38 settimane quando ha iniziato a ... notizie

