Coronavirus | l’Italia che rifiuta la scienza e non investe in ricerca

Coronavirus - chi è l’italiano bloccato in Cina con la febbre : Come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è atterrato nella mattinata di lunedì 3 febbraio il volo che ha riportato in patria 67 connazionali che si trovavano a Wuhan, focolaio dell’epidemia. Dieci italiani hanno deciso volontariamente di restare in Cina, mentre un altro italiano non è stato imbarcato ed è stato bloccato poiché presentava qualche linea di febbre che fanno temere un caso di Coronavirus. Si tratta di un ...

Coronavirus isolato allo Spallanzani - ma l’Italia è il paese con meno fondi per ricerca e istruzione in Ue : Coronavirus isolato, ma l’Italia ultima in Ue per fondi alla ricerca Il Coronavirus è stato isolato in Italia, tra i primi paesi al mondo a riuscire nell’impresa. Ora il team di virologia dell’ospedale Spallanzani di Roma viene acclamato come un gruppo di eroi ed eroine, ma questo risultato scientifico che potrebbe fermare l’epidemia globale accende i riflettori su un problema tutti italiano: la precarietà della ricerca. ...

Allo Spallanzani isolano il Coronavirus. Ma l’Italia è ultima in Ue per fondi a ricerca e istruzione : Sono due le notizie che circondano la vicenda dell’isolamento del coronavirus. La prima è che il primato del traguardo in Europa spetta alle ricercatrici dello Spallanzani di Roma. La seconda è che la più giovane di loro, Francesca Colavita, è stata precaria fino a ora. La situazione della dottoressa Colavita non è certo un’eccezione: in questo enorme paradosso che lega l’eccellenza dei professionisti alla costante ...

Coronavirus - Mattarella vicino al popolo cinese : «Dall’Italia disponibili a ogni assistenza» : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi Jinping in cui garantisce che sta seguendo «con viva partecipazione» gli sviluppi della situazione sanitaria creatasi con la diffusione del Coronavirus 2019 nCoV. «Desidero farle pervenire – continua il presidente – le espressioni più sincere della vicinanza e della solidarietà degli italiani tutti e mie personali nei ...

Oltre 14mila i contagi da Coronavirus in Cina e 300 le vittime. L’Italia sospende il rilascio dei visti. Al via rientro dei connazionali bloccati Wuhan : Sale a 304 il bilancio dei morti e a 14.380 i casi di infezione da Coronavirus in Cina. Nella giornata di ieri, ha riferito la Commissione Sanitaria Nazionale cinese, sono stati riscontrati 2.590 nuovi casi di infezione e 45 nuovi morti. Alle vittime in Cina si aggiunge dalle scorse ore anche la morte di un paziente cinese nelle Filippine, il primo al di fuori dei confini del paese orientale, che porta il totale dei decessi a quota 305. A Roma, ...

Coronavirus - le misure dell’Italia per arginare i contagi : sospesi i visti dalla Cina - voli dedicati e prevenzione anche nei porti. Pronto l’aereo per il rientro dei connazionali : Tra falsi allarmi, indagini, controlli e misure di prevenzione, l’Italia si sta organizzando per arginare la diffusione del temibile Coronavirus cinese, che ha già provocato 259 morti e oltre 12.000 casi nel mondo. Continuano le indagini intorno al viaggio che i due turisti cinesi contagiati hanno fatto in Italia, mentre è tutto Pronto per il rimpatrio dei 67 italiani ancora a Wuhan, città cinese focolaio dell’epidemia. Ecco le ultime ...

Coronavirus - l’Italia blocca i voli diretti dalla Cina ma “non ci sono controlli su chi fa scalo” : la testimonianza a Sono le Venti (Nove) : L’Italia ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria per il Coronavirus, con il contestuale blocco dei voli da e per la Cina. Una passeggera italiana, tuttavia, è arrivata a Milano, facendo scalo a Mosca, “senza alcun controllo sullo stato di salute”. La testimonianza a Sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez in onda alle 19.55 sul Nove. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft ...

Coronavirus - Salvini dice che l’Italia ha perso tempo : ma è il primo Paese a interrompere i voli con la Cina : Anche di fronte a un’emergenza globale – qual è diventata l’epidemia Coronavirus – Matteo Salvini non perde occasione per attaccare il governo. E lo fa parlando in conferenza stampa da via Bellerio, a Milano, dopo il consiglio federale della Lega. LEGGI ANCHE –> Roberto Speranza: «Emergenza per sei mesi. Tratteremo il virus come fosse il colera» Salvini: «Governo controlli arrivi via mare, via aereo e via terra» ...

Coronavirus - dopo l’Italia anche gli Usa dichiarano l’emergenza sanitaria. Italiani a Wuhan rientrano il 3 febbraio. Cina ammette i ritardi : “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”. La Cina ammette i ritardi e lo fa per bocca del segretario del Partito comunista cinese di Wuhan, la città focolaio del virus. Un annuncio che arriva mentre l’emergenza Coronavirus evolve con nuovi contagi e nel giorno in cui è arrivata la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano. ...

Coronavirus - napoletana bloccata per ore in aeroporto in Cina prima di ripartire per l’Italia : Una giovane napoletana, in Cina da diverse settimane per lavoro, è rimasta bloccata per più di dieci ore in un aeroporto cinese a causa del blocco dei voli da e per l'Italia. Lo sfogo affidato ad Instagram, poi il lieto fine: la giovane, assieme ad altri italiani, è ripartita verso Francoforte, dal cui aeroporto dopo i controlli di rito, viaggerà verso l'Italia.Continua a leggere

Coronavirus - l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi. L’ospedale Spallanzani : «2 casi confermati - 32 sotto osservazione» : La decisione dopo l’annuncio dei primi due casi accertati in Italia, una coppia di turisti ricoverata a Roma. Da ieri sera è scattato il blocco dei voli da e per la Cina

Coronavirus - cos’è lo stato di emergenza decretato dall’Italia : Federico Giuliani Per fronteggiare il rischio sanitario collegato alla possibile diffusione del Coronavirus nel nostro Paese il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitario. Ecco di che cosa si tratta Il nuovo Coronavirus adesso spaventa anche l’Italia, tanto da aver spinto il Consiglio dei ministri a dichiarare lo stato di emergenza; troppo alto il rischio sanitario collegato alla possibile diffusione del ...

