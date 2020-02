Coronavirus: le regioni del Nord chiedono isolamento per alunni cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nel pieno dell’allarme Coronavirus, i presidenti di quattro regioni del Nord Italia hanno chiesto al ministero della Salute la possibilità di istituire un periodo di isolamento preventivo di due settimane per gli alunni che in questo periodo stanno rientrando dalla Cina dopo aver qui trascorso le festività del tradizionale capodanno. La richiesta va così ad estendere il periodo d’isolamento già previsto per gli adulti ed è stata avanzata dai governatori delle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige. Coronavirus: chiesto isolamento per alunni cinesi Una richiesta politicamente trasversale quella dei presidenti delle regioni del Nord, alla quale hanno infatti aderito sia il governatore della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher (della Sudtiroler Volkspartei)che i tre governatori leghisti Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. Proprio ... notizie

Coronavirus - quattro regioni del Nord chiedono l’isolamento per i bambini cinesi che rientrano in Italia. Zaia : “Vogliamo dare una risposta all’ansia dei genitori” : I governatori di quattro regioni (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) hanno scritto una lettera al ministero della Salute chiedendo che il periodo di isolamento per il rischio di contagio da Coronavirus , previsto per chi rientra dalla Cina, sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole italiane. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo ...

Ministero Salute riunisce Regioni e task force sul Coronavirus : "Massima attenzione" : Si è tenuta stamattina presso il Ministero della Salute, alla presenza del ministro Roberto Speranza, un incontro con i rappresentanti delle Regioni al fine di gestire il coordinamento sul territorio delle disposizioni adottate in questi giorni e la comunicazione dell’evolversi della situazione relativa al coronavirus. Il Ministero sta riunendo ogni giorno una task force di cui fanno parte rappresentanti di Istituto Superiore ...

