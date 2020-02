Coronavirus, La Russa e l’assessore di Fdi: “Per evitare il contagio meglio il saluto romano” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di Fdi, e l'assessore (sempre di Fdi) di Codroipo Andrea Nadalini, hanno pubblicato un tweet - a loro giudizio ironico - di cattivo gusto sul Coronavirus e sul saluto romano: "Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi". fanpage

