Bafta, i protagonisti da Robert De Niro a Scarlett Johansson - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elisabetta Esposito Bafta 2020 ricchi di premiazioni interessanti: ecco le dichiarazioni di Robert De Niro su "The Irishman" e l'incidente con le piume di Scarlett Johansson I Bafta 2020 sono stati indimenticabili grazie ai loro protagonisti. Come riporta Bbc, si è discusso molto di diversificazione, per via della presenza di film come "1917”, “C’era una volta a Hollywood” e “Joker”: qualcuno si è infatti lamentato del fatto che nomination e vincitori abbiano privilegiato gli uomini caucasici, mentee sono mancate le donne e diverse etnie, soprattutto alla regia. Tuttavia gli artisti asiatici, come il regista coreano Bong Joon Ho - autore dell’acclamato “Parasite” - hanno aperto alla speranza: in futuro, la diversificazione nel cinema e nei riconoscimenti si amplierà. Rebel Wilson ha fatto una battuta sull’argomento, spiegando che a suo avviso non c’erano state abbastanza ... ilgiornale

moviementcinema : ??1917 trionfa ai #BAFTA con ben 7 premi tra cui Miglior regista per Sam Mendes e Miglior film. #JoaquinPhoenix e… - LauraAluisi : #BAFTAs: 1917 miglior film e regia Parasite miglior film straniero+migliore sceneggiatura originale JoJo Rabbit mi… - nastridargento : Bafta 2020, Trionfa 1917. Zellweger e Phoenix migliori attori protagonisti. Attore di Joker: 'Nell'industria cinem… -