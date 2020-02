BAFTA 2020 | Il discorso di Joaquin Phoenix contro il razzismo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Durante la serata dei BAFTA Joaquin Phoenix ha invitato i suoi colleghi ad aiutare a smantellare il razzismo nell’industria cinematografica. Ecco come è andata. Durante il suo discorso per aver ricevuto il premio come miglior attore ai BAFTA 2020, l’attore che abbiamo visto recentemente nei panni di Joker, ha parlato di uno dei problemi attuali … L'articolo BAFTA 2020 Il discorso di Joaquin Phoenix contro il razzismo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Corriere : Bafta 2020, il film più premiato è «1917» Phoenix e Zellweger migliori attori - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Buongiorno, ecco il daily briefing del #3febbraio: Coronavirus, profondo rosso alla Borsa di Shanghai | Johnson-Ue, lin… - SeriesDesperate : E anche i vincitori dei #BAFTA sono arrivati anche se.... si c'è un gran se in questi vincitori… -