Ascolti TV | Domenica 2 febbraio 2020. Come una Madre parte dal 21.63%, D’Urso 14.56% (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come una Madre - Vanessa Incontrada Su Rai1 Come una Madre ha conquistato 5.116.275 spettatori pari al 21.63% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.450.238 spettatori pari al 14.56% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Enjoy – Ridere fa Bene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Into the Sun è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna il % con .000 spettatori. Access Prime Time Su Rai 1 Soliti ... davidemaggio

zazoomblog : Ascolti TV Domenica 2 febbraio 2020 - #Ascolti #Domenica #febbraio - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 2 febbraio 2020 - zazoomnews : Ascolti Tv Domenica 2 febbraio - #Ascolti #Domenica #febbraio -