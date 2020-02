Trovato Morto Mattia Fiaschini, il 24enne Italiano Scomparso in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) C’è una drammatica svolta nel caso di Mattia Fiaschini, il 24enne di Cesenatico, Scomparso in Australia mentre faceva un’escursione. Nelle prime ore di questa mattina di domenica 2 febbraio, il ragazzo è stato Trovato Morto. Ne ha dato l’annuncio la polizia del Nuovo Galles del Sud, che, attraverso un comunicato stampa, ha scritto: “Il corpo di un escursionista Italiano Scomparso è stato Trovato nelle Blue Mountains. La scomparsa dell’uomo, 24 anni, è stata segnalata mercoledì 29 gennaio 2020, dopo essere stato visto vicino le Blackheath. Intorno alle ore 14:30 di domenica 2 febbraio 2020 (ora locale, ndr.), un gruppo di ricerca ha localizzato il corpo vicino al Baltzer Lookout, nei pressi del Blackheath“. “Al momento sono in corso le operazioni di recupero del corpo. – si legge nel breve comunicato – Un resoconto verrà redatto per ... youreduaction

