Treviso | Cristiana Da Silva non ce l’ha fatta

Nelle scorse ore c'è stato un terribile lutto a Treviso, una giovane donna, chiamata Cristiana Da Silva, ha perso la vita a soli cinquantadue anni, lasciando quattro figli. In molti sono rimasti sconvolti da questa grande perdita. La giovane ha lottato fino all'ultimo per la sua vita. Tutta la gente che conosceva la famiglia, vuole far sentire la loro vicinanza, al marito Paolo ed ai suoi amati bambini, che sono distrutti per ciò che è accaduto. Secondo le informazioni che sono state rese note, Cristiana Da Silvia, era una giovane mamma di cinquanta due anni, originaria del Brasile, ma che si era trasferita a Caselle D'Altivole, in provincia di Treviso. Da quando aveva compiuto venti due anni, che viveva in Italia, da quando aveva conosciuto il marito, titolare di un'impresa di impianti elettrici e da questa unione, sono nati i suoi amati quattro figli.

