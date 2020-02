Traffico Roma del 02-02-2020 ore 11:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Traffico REGOLARE SUI PERCORSI AUTOSTRADALI DEL GRA E DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DUE GLI INCIDENTI IN CITTÀ: IL PRIMO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E L’ALTRO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRAROLA PER IL RESTO IL Traffico È SCARSO RICORDIAMO CHE VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE, DEVIATE LE LINEE 51, 75, 85, 87 E 118. DALLE 7.00 ALLE 21.00 CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SULLE VIE CONFLUENTI. IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE 15.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico NELL’AREA DELLO STADIO L’AREA DEL FORO ITALICO È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE ... romadailynews

