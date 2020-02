Sci alpino, Federica Brignone: “Indosso il pettorale rosso in tre specialità, ho fatto il mio record di punti. Non penso alla generale” (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone ha vinto il superG di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra ha trionfato sul pendio che ospitò le Olimpiadi di Sochi 2014 e ha così conquistato il quattordicesimo successo in carriera, rafforzando il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo e balzando al comando di quella di specialità. La valdostana è riuscita ad avere la meglio su Sofia Goggia per un’altra bella doppietta italiana in questa annata da record e, dopo il quarto trionfo stagionale, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fisi: “Dopo l’esito del supergigante di settimana scorsa a Bansko in cui sono caduta quando era veramente ad un passo dalla vittoria, volevo veramente riprendermi ciò che avevo perduto. Sochi non si adatta troppo alle mie caratteristiche, è una pista molle, senza particolari pendenze, la ... oasport

