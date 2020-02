Rugby, Sei Nazioni 2020: Italia, con il Galles si salvano i giovani, ma nulla più (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Guinness Sei Nazioni 2020 dell’Italia inizia con un pesante 42-0 subito a Cardiff contro il Galles. Un ko che allunga a 23 la striscia di match persi dagli azzurri nel Torneo continentale e che non fa sicuramente iniziare nel migliore dei modi l’era di Franco Smith a capo della nazionale. Un ko netto, mai messo in discussione in un match dominato dal Galles, dove si sono evidenziati tutti i limiti dell’ItalRugby già visti nella gestione di Conor O’Shea. La mischia regge, la touche funziona, ma al di là delle fasi statiche c’è poca Italia a Cardiff. Le statistiche sono implacabili. 60% del territorio del Galles, che dominava la prima fase con un 75% all’ora di gioco, Nove volte il Galles ha superato la difesa azzurra, contro le tre volte Italiane, mentre sette volte i placcaggi Gallesi hanno portato l’Italia a perdere palla, mentre gli azzurri ... oasport

