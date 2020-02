Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: l’Inghilterra passa in Francia, vincono Irlanda ed Italia (Di domenica 2 febbraio 2020) La prima giornata del Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile ha visto tre gare vibranti ed in bilico fino all’ultimo. L’Inghilterra passa in Francia ed ipoteca già il successo nel torneo, mentre l’Italia trova un’importantissima vittoria in Galles. Soffre l’Irlanda ma trova il successo interno sulla Scozia. Francia-INGHILTERRA 13-19 Era il big match di giornata, che valeva probabilmente la vittoria finale nel torneo. Nel primo tempo ospiti subito arrembanti ed in meta con Dow all’8′ e Fleetwood al 17′, mentre Scarratt centra soltanto la seconda trasformazione. Col passare dei minuti crescono le padrone di casa, in meta con Sansus al 23′, con trasformazione di Tremouliere, la quale al 35′ si ripete da piazzato. Nella ripresa le ospiti passano al 68′ con Scarratt che va in meta e poi trasforma per il 10-19 che chiude la ... oasport

gabrieleporri : Curioso che la nazionale femminile di rugby faccia bene al Sei Nazioni, l'anno scorso credo seconde, ora hanno vinto in Galles. - EnfantProdige : Tutti parlano della pesante sconfitta al #6nazioni della nazionale maschile ieri contro il Galles ma da pochi minut… - zazoomblog : LIVE Galles-Italia 10-5 rugby femminile Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: cominciata la ripresa! - #Galles-Italia… -