Ricomincio da Capo: Bill Murray rivive il Giorno della Marmotta in uno spot (Di domenica 2 febbraio 2020) Bill Murray rivive il Giorno della Marmotta 2020 per il nuovo spot pubblicitario di Jeep, proprio come in Ricomincio da Capo! Per il nuovo spot pubblicitario di Jeep, Bill Murray torna a rivivere il Giorno della Marmotta come nel film cult del 1993 Ricomincio da Capo. La clip pubblicitaria è andata in onda in anteprima per il Super Bowl 2020 e segna per altro un primato interessante: è la prima volta assoluta per Murray in una pubblicità che circola sulla rete televisiva nazionale. I fan di Ricomincio da Capo non si stancano mai di vedere Bill Murray che ripercorre, per l'ennesima volta, le ventiquattro ore del Giorno della Marmotta. Le premesse sono proprio le stesse: il meteorologo Phil Connors si alza ... movieplayer

