Rassegna stampa 2 febbraio: coronavirus, intensificati i controlli negli aeroporti (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ psicosi coronavirus, il tema del momento, quello che sta spaventando l’Europa intera. La paura è tanta e per questo si stanno intensificando i controlli negli aeroporti italiani, per cercare di bloccare subito persone che possano aver contratto il virus durante il soggiorno in Asia. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 2 febbraio: coronavirus, intensificati i controlli negli aeroporti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

