Primera Division, Barcellona-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Primera Division, Barcellona-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote Barcellona-Levante è il posticipo della 22esima giornata di Primera Division. Fischio d'inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcellona. Il Barcellona oggi è in seconda posizione in classifica con 43 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Valencia per 2-0. Serve riprendersi subito perché il Real, dopo il successo del derby madrileno, fugge. Il Levante è invece tredicesimo con 26 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l'Osasuna per 2-0. All'andata i granotes sorpresero tutti e vinsero in casa, ma stavolta appare davvero difficile ripetersi. Anche perché, negli ultimi quattordici scontri al Camp Nou, non hanno nemmeno mai pareggiato. La classifica aggiornata alla giornata ...

