Oltre 14mila i contagi da Coronavirus in Cina e 300 le vittime. L’Italia sospende il rilascio dei visti. Al via rientro dei connazionali bloccati Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) Sale a 304 il bilancio dei morti e a 14.380 i casi di infezione da Coronavirus in Cina. Nella giornata di ieri, ha riferito la Commissione Sanitaria Nazionale cinese, sono stati riscontrati 2.590 nuovi casi di infezione e 45 nuovi morti. Alle vittime in Cina si aggiunge dalle scorse ore anche la morte di un paziente cinese nelle Filippine, il primo al di fuori dei confini del paese orientale, che porta il totale dei decessi a quota 305. A Roma, intanto, dei 26 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia che erano stati ricoverati all’istituto Spallanzani di Roma, 13 sono stati dimessi dopo che il test ha dato esito negativo, mentre l’altra metà rimane sotto osservazione. Rimane comunque lo stato di emergenza. Durerà infatti perlomeno fino al 10 febbraio la stretta, di fatto una sospensione (si fa eccezione per motivi familiari e casi di conclamata ... lanotiziagiornale

