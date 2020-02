Napoli, denuncia dei Verdi: Coronavirus: ragazzi insultati per i loro tratti somatici (Di domenica 2 febbraio 2020) Secondo quanto sostiene il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, un genitore ha denunciato che i figli sono vittima di atti di bullismo legati al Coronavirus a causa dei loro tratti somatici mentre in una stazione della Circumvesuviana, sempre a detta di Borrelli, una baby gang avrebbe insultato un orientale. Il consigliere rende nota la lettera che spiega di aver ricevuto: «Sono un direttore d’albergo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Mia moglie ha origini filippine e i miei due figli, una ragazza di 17 ed un ragazzo di 13, entrambi Stabiesi Doc, hanno i tratti del viso orientali. Ebbene, a causa dell’ignoranza che purtroppo la fa da padrone, sono ormai bersaglio di atti razziali per causa del Coronavirus. Mio figlio pratica sport a Sorrento ed è capitato che nella Circumvesuviana sia stato preso di mira da alcuni ... ildenaro

