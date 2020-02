METEO ESTREMO, VIRUS e INSETTI in Africa: i legami tra eventi infausti (Di domenica 2 febbraio 2020) In questi periodi di estremizzazione METEO, i media hanno parlato in maniera incessante del CoronaVIRUS e, in maniera molto minore, dell'invasione di locuste tra Kenya, Somalia e Tanzania, con una devastazione dei raccolti in paesi di grande povertà. Ma questi tre fatti hanno un legame? Ribaltiamo la domanda: può l'estremizzazione METEO FAVORIRE o FAR NASCERE nuovi VIRUS e/o nuove invasioni di INSETTI? La risposta è sì, anche se non direttamente. Sul fatto che i VIRUS riescano a vivere in condizioni estreme e sopportare temperature e sbalzi estremi è noto da tempo: quello che è nuovo è che dagli anni duemiladieci c'è sempre una maggior diffusione di VIRUS tropicali, in aree del globo dove un tempo erano sconosciuti. Le pandemie e le devastazioni dei raccolti, invece, sono sempre esistiti ed è più difficile trovare un legame netto col tempo. Possiamo però affermare ... meteogiornale

