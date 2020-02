Meteo estremo per Cicloni Polari, ma noi rischiamo l'Africano (Di domenica 2 febbraio 2020) Quanto succede è Meteo molto estremo, come abbiamo detto in questi giorni avremo temperature decisamente superiori alla media, mentre a metà settimana irromperà l'aria fredda provenienti da regioni Polari. Si tratterà di un evento incisivo, irruento, ma di breve durata.Seguirà una situazione atmosferica che vedrà il ritorno dell'alta pressione, ma poi anche con qualche infiltrazioni di aria umida proveniente dall'Oceano Atlantico. Più avanti, le condizioni Meteo potrebbero essere davvero estreme ancor più:nelle regioni prossime del circolo polare artico del settore europeo potrebbero transitare nuove aree di bassa pressione estremamente profonde, dei veri propri Cicloni, con valori barici estremamente bassi. Le attuali stime indicano picchi di 930 hPa. Non sono valori record, ci teniamo a sottolinearlo. Ciò scatenerà nuove tempeste di vento, con raffiche anche di 200 km/h, ... meteogiornale

