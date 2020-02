Lunga vita al Governo. Renzi: “Si vota nel 2023. Abbiamo molto rispetto di Conte ma non è il leader dei progressisti. Autostrade paghi ma senza cedere al populismo” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Si vota nel 2023 perché lo prevede la nostra Costituzione. Il Governo deve andare avanti, noi vogliamo dare una mano e incoraggiamo il premier ad agire”. E’ quanto ha detto ieri l’ex premier Matteo Renzi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Cinecittà. “Abbiamo molto rispetto del Presidente del consiglio – ha detto ancora il leader di Italia Viva -, speriamo che questa legislatura vada avanti e che vada avanti anche il Governo. Ma non vogliamo trasformare il presidente del consiglio nel leader dei progressisti del mondo. rispetto chi dice che Conte sia il leader del progressismo, ma noi ci riserviamo di dire che non è il leader del progressismo chi ha firmato i Decreti Salvini”. “Così sulla prescrizione – ha aggiunto l’ex premier – dicono che Renzi vuole fare come Forza Italia, ma se devo scegliere tra chi ... lanotiziagiornale

