LIVE Portogallo-Italia 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: Canal va vicinissimo a riaprire il match (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16’00” Canal, NON TROVA IN PIENO LA PALLA SOTTO PORTA: da un metro l’attaccante Italiano sciupa la chance di riaprire il match. La sfera finisce fra le mani di André Sousa. 15’00” E’ passato un altro quarto della ripresa. Cinque minuti al termine. Portogallo intanto al quarto fallo. 14’00” Malinteso ora sull’asse Mammarella-Ercolessi. 13’41” LA “PUNTATA” DI MERLIM: palla fuori un metro circa. 13’00” Ercolessi subisce il fallo di João Matos. 12’34” Ecco il portiere di movimento: è Sergio Romano. 12’15 Canal, rientrato, ci prova: tirocross dell’azzurro. Nilson appostato può allontanare. 11’41” Canal commette fallo facendosi peraltro male. E’ costretto ad abbandonare il campo. 11’30” Gli azzurri non ... oasport

