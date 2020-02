LIVE Portogallo-Italia 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: azzurri a meno di dieci minuti dall’eliminazione (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11’30” Gli azzurri non riescono a salire in pressing per riconquistare il possesso. 10’06” Per il momento non si ricorrerà a questa soluzione. 10’04” Timeout. Musti sta pensando al portiere di movimento. 10’00” Contrasto fra Ricardinho, Mammarella e De Luca, dopo che il portiere Italiano si era proteso per effettuare una parata sul tiro di Bruno Coelho. L’azzurro resta a terra soccorso dai sanitari. 08’50” André Coelho cerca di sviluppare uno schema per consolidare il possesso. 08’49” Intanto fallo di Canal, è il primo dell’Italia nella ripresa. 08’35” Italia in confusione: cambio rimessa a favore del Portogallo per tempo “perso” nell’esecuzione. 08’00” MAMMARELLA SALVA DOPO UN ERRORE DI MURILO: Il difensore ha ... oasport

