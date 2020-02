LIVE Juventus-Fiorentina, Serie A calcio in DIRETTA: Douglas Costa e Higuain nel tridente con Ronaldo (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:19 Arbitro dell’incontro è il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Ha diretto sei volte i bianconeri (sei successi) e cinque volte la Fiorentina (1 vittoria, 2 pareggi e due sconfitte). 12:16 Quindici minuti circa al calcio d’inizio del lunch match della 22ª giornata di Serie A, tutto pronto all’Allianz Stadium. 12.13 La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più gol (263) in Serie A. 12:10 Iachini è imbattuto nelle sue prime 4 partite alla guida dei viola in campionato (2 vinte e 2 pareggiate). Unico allenatore viola a rimanere imbattuto nelle prime 5 disputate è stato Roberto Mancini nel 2001. 12:07 I bianconeri non perdono due match consecutivi in Serie A dall’agosto 2015. 12:04 La Vecchia Signora ha sempre segnato nelle ultime 41 partite allo Stadium ... oasport

