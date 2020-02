LIVE Francia-Inghilterra 17-0, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: dominio transalpino (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui il primo tempo: due mete per la Francia, un dominio sorprendente. Inghilterra sotto 17-0, costretta ad inseguire. 40′ Mostruosa ancora la difesa della Francia, un primo tempo eccezionale a St. Denis. 39′ Inghilterra che conquista il calcio, può risalire il campo allo scadere. 37′ Ora Ritmi più bassi, non attacca nessuna delle due compagini. Tanti anche gli errori. 34′ Ancora Francia a mettere pressione, Inghilterra che non ne esce. 32′ Francia che guadagna campo, Inghilterra che continua a soffrire. Prosegue lo 0 in chiave offensiva. 30′ DIFESA CLAMOROSA DELLA Francia! Esplode lo Stadio di Parigi! 26′ Ancora tanti errori per il XV della Rosa. 24′ Inghilterra che sta provando in tutti i modi a far qualcosa, ma la Francia per ora non lascia spazi. 22′ L’Inghilterra ora ... oasport

zazoomnews : LIVE Francia-Inghilterra 0-0 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: si comincia! - #Francia-Inghilterra #Nazioni… - HYUNPH0RIA : Sono in 4 live linguistico, faccio spagnolo, tedesco e inglese. Mia mamma è francese, parlo il francese quasi perfe… - fabpra : Chiedeteli alla Francia visto la partnership con i cinesi nella creazione del virus. European Union allocates $11… -