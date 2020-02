LIVE Conegliano-Busto Arsizio, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Egonu e Sylla favorite, lombarde per l’impresa (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Programma, orario e TV Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, Finale della Coppa Italia di volley femminile 2020. E’ finalmente arrivato il momento dell’assegnazione del primo trofeo del 2020: da una parte vedremo Conegliano, corazzata che alla vigilia era l’indiscussa favorita per la vittoria Finale, dall’altra troveremo invece Busto Arsizio, una formazione cinica che, di fronte al pubblico del PalaYamamay, andrà in cerca del colpaccio. Le Pantere dell’Imoc, nella semiFinale di ieri, hanno letteralmente spazzato via Scandicci (3-0), ci si aspettava una partita combattuta, invece le ragazze di coach Santarelli hanno sbrigato velocemente la pratica. Lo stesso hanno fatto le Farfalle della Uyba, anche quello contro Monza poteva essere un match combattuto, ma Gennarri e compagna, spinte dal ... oasport

