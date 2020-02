Justine Mattera Instagram troppo “esplosivo”: «Ma vestiti!» (Di domenica 2 febbraio 2020) Per gli amanti degli scatti “hot”, Justine Mattera è sempre una fonte di garanzia. La soubrette statunitense sta agli scatti sensuali, esibiti con disinvoltura, su Instagram quanto la famiglia Windsor agli scandali in famiglia. Justine ci tiene molto a dimostrare quanto una donna possa essere sexy e posare in maniera ammiccante, anche alle soglie dei cinquanta. La Mattera, per onor di cronaca, è ancora una donna di una bellezza e di una tonicità da fare invidia alla maggior parte delle sue colleghe ventenni. Ma va anche aggiunto che ogni tanto la prorompente americana, con qualche scatto troppo “osè”, ha stuzzicato notevolmente la gelosia del marito, come da lei candidamente ammesso. Ma la sbarazzina Justine, che aveva promesso di fare marcia indietro, sembra non voler proprio tener fede alla suddetta promessa. Justine Mattera e la sua ... urbanpost

