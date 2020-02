Il salvataggio di Junior e dei suoi fratellini (Di domenica 2 febbraio 2020) Junior è un dolce cagnolino, che purtroppo è stato abbandonato in una strada deserta in un paese della Grecia, insieme ai suoi fratellini. Erano solamente cuccioli ed ovviamente, nessuno di loro sapeva come fare per sopravvivere e riuscire ad andare avanti. Avevano poche settimane di vita ed una persona, che è passata in quella strada per caso, si è subito fermata quando ha capito la gravità della situazione. Ha allertato immediatamente i volontari di The Orphanet Pet, che vista la gravità della situazione sono arrivati sul posto per salvarli. Sapevano che non sarebbero riusciti a sopravvivere a lungo in quello stato. Quando sono arrivati in quel quartiere deserto, hanno trovato Junior ed i suoi fratellini, soli, tristi e spaventati. Per i ragazzi è stata una scena che non potranno mai dimenticare. Li hanno portati subito nel loro rifugio, ma dopo averli fatti visitare dal medico, ... bigodino

salvataggio Junior Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : salvataggio Junior