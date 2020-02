“Fonseca è sopravvalutato, non ci crede nemmeno lui”, anche il tecnico della Roma nella bufera [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Brutta prestazione per la Roma contro il Sassuolo, 4-2 che può condizionare la corsa Champions League. La squadra di Fonseca ha dimostrato dei limiti mentali, il primo tempo è stato veramente da dimenticare. I giallorossi possono sorridere solo per il mezzo passo falso dell’Atalanta contro il Genoa per il resto devono essere fatte delle valutazioni. anche la cessione di Florenzi rappresenta un duro colpo per i tifosi della Roma e per questo motivo nel mirino è finito anche l’allenatore gialloroso. I tifosi inoltre si interrogano sulle scelte di formazione operate da Fonseca e sui cambi effettuati dal tecnico a partita in corso, per molti è stato anche un messaggio nei confronti della dirigenza dopo le ultime operazioni di mercato. Ma i maggiori dubbi sono sulle scelte di formazione. In alto la fotogallery con tutti i messaggi social. LEGGI anche –> “Per fare ... calcioweb.eu

