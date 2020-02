Fanno causa a una banca del seme, i 22 bambini nati assomigliano tutti al direttore della clinica (Di domenica 2 febbraio 2020) Una strana coincidenza in Olanda, le mamme di 22 bambini si sono accorti che i loro figli nati grazie a una banca del seme, assomigliano tutti al direttore della struttura stessa. Per le 22 mamme è più che un sospetto che i loro bambini, nati grazie all’inseminazione artificiale, siano addirittura figli naturali del direttore, il dottor Jan Karbaat, della banca del seme di Bijdorp. Solo che non possono al momento avere la conferma perchè l’uomo è morto da poco tempo, all’età di 89 anni. Sembra che i sospetti abbiano avuto certezze quando l’unico figlio “ufficiale” del dottore olandese si è sottoposto alla prova del Dna. Il tribunale olandese ha concesso a alcuni genitori di poter fare il test del Dna direttamente sul defunto. Secondo quanto riferito dalle stesse mamme quando era in vita il dottore si era sempre rifiutato. Il Dna, hanno spiegato i medici, sarà ... baritalianews

