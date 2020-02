Emily Blunt: “Vittima di bullismo perché balbettavo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Emily Blunt, la protagonista di A Quiet Place, ha avuto problemi con la balbuzie da piccola Se avete mai visto Emily Blunt fare una battuta spiritosa ad Anne Hathaway in Il Diavolo Veste Prada o cantare in Into the Woods, potreste difficilmente credere che in passato fosse balbuziente. Ma, in un’intervista a People, l’attrice di A Quiet Place – Un Posto Tranquillo (in onda su Italia 1 lunedì 3 febbraio alle 21.20) rivela che l’incarnazione di quei personaggi variopinti è in realtà il mondo con cui ha fatto i conti fin da giovanissima. La gente – spiega – è ancora molto maltrattata per questo. Il lato peggiore, a 12/13 anni, è che Ti senti strano. Così Emily Blunt sperimentava un sacco di voci e di accenti divertenti perché poteva parlare più fluentemente se non lo faceva come sé stessa. La spinta del maestro Anche se sua madre l’ha portata a innumerevoli sedute di ... kontrokultura

