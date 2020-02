E’ morta Cristiana, la moglie di Paolo Barichello (Di domenica 2 febbraio 2020) Ha dedicato la sua vita alla famiglia, non ha mai risparmiato un sorriso per chi le stava intorno, il male incurabile se l’è portata via in poco tempo. “Era gentile con tutti”. Una vita dedicata alla famiglia, in Italia da quando aveva 30 anni, un matrimonio felice, quattro figli. Il destino le ha giocato un … L'articolo E’ morta Cristiana, la moglie di Paolo Barichello proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

