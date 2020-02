Domenica In, il nervosismo di Mara Venier: “Fate silenzio” (Di domenica 2 febbraio 2020) Ripetuti richiami al silenzio da parte di Mara Venier nel corso di Domenica In, dopo il brutto episodio della battuta razzista di Iva Zanicchi. La conduttrice, all’inizio dell’intervista ad Arisa, e poi a Vanessa Incontrada ha chiesto ripetutamente il silenzio in studio: “Faccio molta fatica a concentrarmi, ve lo chiedo per pietà” ha detto stizzita la conduttrice. “Se qualcuno mi aiutasse sarebbe bellissimo” ha aggiunto poco dopo probabilmente riferendosi ad autori e assistenti di studio, non abbastaza efficaci nel mantenere la quiete in studio Mara NERA con gli autori di #DomenicaIn pic.twitter.com/d1oM50Dscj — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) February 2, 2020 tvzap.kataweb

