Cristina Parodi piccante su Giorgio Gori: “Abbiamo l’intimità dei…” (Di domenica 2 febbraio 2020) Cristina Parodi, ospite dell’ultima puntata di Verissimo, ha deciso di confessare qualche dettaglio della sua vita privata e, in particolare, del rapporto con suo marito Giorgio Gori. I due sono sposati da ormai ventiquattro anni – sono infatti convolati a nozze il 1° ottobre 1995 – eppure il loro rapporto sembra essere più saldo e in salute che mai. «Giorgio Gori? Sono orgogliosa di essere moglie di un uomo così», ha confessato la donna a Silvia Toffanin, conduttrice del talk show di Canale 5. Le parole di Cristina Parodi su Giorgio Gori Cristina Parodi non si è trattenuta dal mostrare a parole tutte l’amore che prova per suo marito Giorgio Gori, e quanta stima nutre per lui. «Siamo perfetti l’uno per l’altra», ha raccontato a Silvia Toffanin. «Giorgio è più razionale, rigoroso. Io sono più pazzerella. Ci compensiamo. È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo 25 anni ... velvetgossip

ovviology : Cristina Parodi #cristinaparodi - AgenziaOpinione : canale 5 – “ Verissimo “ * PUNTATA DEL primo febbraio 2020, « in studio Diana Del Bufalo, J-Ax, Beatrice Valli e Ma… - Wallee___ : RT @Ginko_21: Cristina Parodi rappresenta il prototipo della giornalista elegante, misurata, mai una sbavatura, una caduta di stile, consid… -