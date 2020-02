Coronavirus, la prima vittima fuori dalla Cina è un uomo nelle Filippine (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo di 44 anni, residente a Wuhan, ma in viaggio nelle Filippine è la prima vittima di Coronavirus fuori dalla Cina. A comunicarlo è stata l’OMS, l’Organizzazione mondiale della Sanità, all’alba del 2 febbraio 2020. Rabindra Abeyasinghe, il rappresentante dell’Oms a Manila ha confermato la notizia. Le Filippine, inoltre, sono anche il primo paese che aveva deciso di chiudere le frontiere per evitare il contagio. Coronavirus, prima vittima nelle Filippine Il bilancio delle vittime morte per Coronavirus è salito a 304, mentre le persone contagiate sono oltre 14.300. Domenica 2 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha reso noto che la prima vittima fuori da Wuhan è un uomo di 44 anni delle Filippine. Mentre si trovava in viaggio, infatti, ha iniziato ad accusare i primi sintomi e con l’aggravarsi della situazione ha perso la vita. ... notizie

luigidimaio : Ringrazio tutto il personale dell’Unità di Crisi e della rete diplomatica e consolare italiana in Cina per il loro… - fabiochiusi : Coronavirus e colera: le parole del ministro Speranza, e come sono state riportate in prima pagina oggi - TeresaBellanova : Ho deciso di annullare tutti i miei impegni di oggi, per seguire in prima persona dal @Mipaaf_ l’evolversi dell'eme… -