Combinata nordica - Jarl Magnus Riiber non guadagna sul trampolino ma si avvicina al successo del Triple di Seefeld : Jarl Magnus Riiber non sbaglia sul trampolino e avvicina la quarta vittoria consecutiva oltre al trionfo finale nel Triple di Seefeld, manifestazione multi-stage valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica. Il fenomenale norvegese classe 1997 si è difeso alla grande volando a quota 101 metri nonostante condizioni meteo estremamente sfavorevoli (bufera di vento alle spalle) e potrà partire con un vantaggio di 1’22” ...

Combinata nordica - Jarl Magnus Riiber domina a Seefeld nella Coppa del Mondo 2020. A punti Alessandro Pittin : Dominio incontrastato del norvegese Jarl Magnus Riiber nella Gundersen valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica disputata a Seefeld, in Austria: arriva a 1’07″0 il secondo classificato, il connazionale Joergen Graabak, mentre è terzo a 1’09″5 il tedesco Vinzenz Geiger. In casa Italia va a punti Alessandro Pittin, 26° a 3’32″0, mentre restano fuori Samuel Costa, 32° a 4’03″8, e Raffaele ...

Combinata nordica : Jarl Magnus Riiber senza rivali a Seefeld. Ottimo 22mo Samuel Costa : Nove vittorie in undici gare, un ruolino di marcia che non vuole davvero fermarsi. Jarl Magnus Riiber sta dominando in lungo e in largo la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2020: praticamente impossibile per gli avversari opposti. Oggi l’ennesima prova di forza: è arrivato il trionfo nella prima tappa del Triple di Seefeld, in Austria, una Gundersen con soli 5 chilometri di fondo. Il norvegese aveva già trovato un ampio margine con il ...

Combinata nordica : a Seefeld Jarl Magnus Riiber ipoteca subito la prima vittoria dal salto - 31mo Samuel Costa : Pronti, via, vittoria già ipotecata. Jarl Magnus Riiber continua a prendersi tutta la scena nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il massimo circuito internazionale si è spostato verso l’Austria, per il Triple di Seefeld: nella località che ha ospitato i Mondiali lo scorso anno, il norvegese ha già fatto il vuoto nella prima di tre gare nel week-end. Il leader di Coppa è infatti nettamente in testa al termine della prova di salto ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Seefeld 2020 : ovviamente Jarl Magnus Riiber in testa dopo il PCR. Avanti gli italiani : Iniziato il week-end in terra austriaca, precisamente in quel di Seefeld, per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. In programma tre Gundersen tra venerdì e domenica, oggi è andato in scena il Provisional Competition Round. 137,4 punti per il solito Jarl Magnus Riiber che come di consueto non lascia neanche le briciole agli avversari. Seguono il tedesco Manuel Faisst e l’altro scandinavo Espen Bjoernstad. Qualificati i quattro azzurri, ...

Combinata nordica - a Otepää non c’è neve - cancellate le gare di Coppa del Mondo : La Fis ha comunicato quest’oggi che le gare della Coppa del Mondo di Combinata nordica in programma a Otepää nel weekend dell’8 e 9 febbraio sono state cancellate a causa della mancanza di neve. Infatti le condizioni atmosferiche non sono favorevoli e gli organizzatori sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. È la seconda volta negli ultimi tre anni che Otepää rinuncia alla Coppa del Mondo di Combinata nordica. L’infausto evento si era ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Seefeld 2020 : Jarl Magnus Riiber vuole il primo “Triple” : Nel weekend a Seefeld (Austria) andrà in scena la settima edizione dell’evento multi stage denominato “Nordic Combined Triple” che, in un inverno privo di grandi appuntamenti, potrebbe essere considerato uno degli highlight della stagione. Soprattutto per Jarl Magnus Riiber che non ha ancora inserito l’appuntamento nel proprio palmares. Il norvegese, leader indiscusso della classifica generale di Coppa del Mondo, mira peraltro a stabilire ...

Classifica Coppa del Mondo Combinata nordica 2020 : sempre fuga di Riiber dopo la tappa di Oberstdorf : Otto su dieci a livello individuale: un dominio mostruoso per Jarl Magnus Riiber. Eccezionale il norvegese nella Coppa del Mondo di combinata nordica: arriva l’ennesima vittoria anche in terra tedesca ad Oberstdorf. Andiamo a scoprire la Classifica aggiornata. Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020 1 Riiber Jarl Magnus NOR 960 2 GRAABAK Joergen NOR 621 3 GEIGER Vinzenz GER 595 4 OFTEBRO Jens Luraas NOR 463 5 RIESSLE ...

Combinata nordica : anche ad Oberstdorf non c’è storia - è sempre Jarl Magnus Riiber. 30mo Pittin : Otto vittorie in dieci gare individuali. Con lui quest’anno non c’è davvero storia nella Coppa del Mondo di Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber dopo aver guidato la Norvegia nella staffetta di ieri battezza anche in solitaria Oberstdorf, in terra tedesca arriva l’ennesimo trionfo del dominatore della disciplina. La sfera di cristallo, ormai da tempo, è già ipotecata. Solito copione al mattino nel salto, con miglior misura ma ...

Combinata nordica : Jens Luraas Oftebro al comando dopo il salto ad Oberstdorf davanti a Riiber e Rehrl - lontanissimi gli italiani : La squadra norvegese si conferma di un altro Pianeta sul trampolino anche ad Oberstdorf (Germania), inserendo ben quattro atleti tra i primi sette della classifica parziale al termine del primo segmento della gara individuale. davanti a tutti c’è il classe 2000 Jens Luraas Oftebro, una delle rivelazioni di questa stagione in casa Norvegia, capace di stampare un salto di altissimo profilo da 137.5 metri con telemark (19 di media nelle ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Oberstdorf 2020 : tutto facile per la Norvegia in staffetta. Italia sesta : Non c’è stata davvero storia, come era ovviamente previsto. Nella prima staffetta 4x5km stagionale per la Coppa del Mondo di Combinata nordica è andato in scena un monologo per la Norvegia: in quel di Oberstdorf (Germania) ennesimo trionfo stagionale per la nazionale scandinava che, guidata da un Riiber in versione monstre, sta davvero lasciando solo le briciole alle avversarie. Pura gestione per i norvegesi che si presentavano in gara con ...

Combinata nordica : Norvegia saldamente al comando ad Oberstdorf dopo il salto - Italia ottava : Ad Oberstdorf è appena andato in scena il segmento di salto della prima gara a squadre tradizionale della stagione nella Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica, composta dai quartetti di nove Nazioni. La Norvegia ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha ipotecato il successo finale rifilando dei distacchi abissali al resto della concorrenza in vista della prova sugli sci stretti caratterizzata da 5 km per ciascun frazionista. Jens ...

Combinata nordica - Jarl Magnus Riiber si aggiudica il Provisional Competition Round a Seefeld. Lontani gli azzurri : Il lungo fine settimana di Seefeld, sede della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica, è cominciato nel segno del dominatore norvegese Jarl Magnus Riiber. Il detentore della Sfera di Cristallo e leader attuale della classifica generale è stato il migliore nel Provisional Competion Round con un balzo di alto profilo da 135.5 metri per uno score di 151.8 che gli ha permesso di precedere l’austriaco ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Oberstdorf 2020 : Jarl Magnus Riiber nella “tana del lupo” : Nel weekend la Coppa del Mondo di Combinata nordica tornerà su un palcoscenico da cui manca da oltre un lustro. Si gareggerà infatti a Oberstdorf, in Germania, che quindi rientrerà nel calendario del massimo circuito dopo sei anni. Dunque Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto dell’ultimo biennio, cercherà di imporsi anche nella “tana del lupo tedesco”. Peraltro nel 2021 la località bavarese organizzerà i Mondiali, di ...