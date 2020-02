BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 3 febbraio 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 3 febbraio 2020: Dopo che Liam (Scott Clifton) le ha confessato di sentirsi in colpa per non essere stato presente al parto, Hope (Annika Noelle) si dice convinta che “Phoebe” sia stata portata nelle loro vite per ridare loro speranza. Zoe (Kiara Barnes) teme che Reese (Wayne Brady) sia rimasto coinvolto in qualche guaio e sospetta che Flo (Katrina Bowden) sia in qualche modo coinvolta. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 3 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

